Pro7 Fun 06:50 bis 07:35 Show Kookaburra - Der Comedy Club Best of 2: Staffel 2 Best of 2: Staffel 2 D 2007 16:9 Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Sanjay Shihora Gäste: Gäste: Hanno Friedrich, Carolin Kebekus, Svenja, Eure Mütter, Keirut Wenzel, Ades Zabel, Karl-Heinz Helmschrot, Volker Strübing Originaltitel: Kookaburra - Der Comedy Club

