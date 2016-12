Das Erste 20:15 bis 21:45 Drama Aufbruch D 2016 Nach einer Vorlage von Ulla Hahn 2016-12-07 00:50 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lockruf der Worte



Ein alter Vorhang – mehr hat Hilla nicht, um ihre Welt gegen die ihres Vaters abzugrenzen. Ihre Welt, das sind die Worte. Lyrik, Prosa, egal. Hauptsache, sie erzählen von einer Welt weit weg vom grauen Arbeiteralltag in der Adenauerzeit. In diesem Alltag, genauer in einer tristen Siedlung im Rheinland, hält Hillas Familie gegen alle Härten zusammen.



Das macht die Tochter zwar stolz, andererseits aber drängt sie die Neugier hinaus. Dank Unterstützung des Pfarrers darf Hilla aufs Gymnasium, und dank der Hilfe ihres Buchhändlers bändelt sie mit Godehard an. Der hat „ordentlich jet an de Föß“, wie man sagt, also Zaster. Die Liebenden versuchen erfolglos, soziale Gräben zu überwinden. Und gerade als Hilla einen eigenen Weg gefunden zu haben scheint, wird sie Opfer einer Gewalttat …



„Aufbruch“ drehte Regisseurin Hermine Huntgeburth neun Jahre nach ihrem mit dem Grimme-Preis gekrönten Zweiteiler „Teufelsbraten“, wiederum nach einem autobiografisch geprägten Roman der Lyrikerin Ulla Hahn. Dabei konnte sie das bewährte Ensemble versammeln: Ulrich Noethen als bärbeißiger Vater, Margarita Broich als geradlinige Mutter und Anna Fischer als widerborstiger Bücherwurm Hilla.



Viel platt, aber nicht platt



Das Schöne an dieser Fortsetzung: Alle Figuren bleiben glaubwürdig. „Das kennen sie doch: Nicht jedem ist es gegeben, sich so zu verhalten, wie er es gern möchte“, sagt Noethen über seine Vaterrolle. Oder Daniel Sträßer: „Godehard ist kein Stereotyp, kein Arsch. Er und Hilla sind zwei Menschen, die innerhalb ihres Denkspektrums richtige Entscheidungen treffen und genau deshalb nicht zusammenkommen.“ Und Anna Fischer spielt ihre Hilla nicht als Heldin, sondern zeigt auch deren nervige, pubertäre Seite. Liebevolle Ausstattung, gewitzte Dialoge in rheinischem Platt und viel Zeitgeschichte runden den Filmgenuss ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Fischer (Hilla) Margarita Broich (Mutter) Ulrich Noethen (Vater) Barbara Nüsse (Großmutter) Daniel Sträßer (Godehard van Keuken) Heiko Pinkowski (Herr Buche) Saskia Rosendahl (Monika) Originaltitel: Aufbruch Regie: Hermine Huntgeburth Drehbuch: Volker Einrauch Kamera: Sebastian Edschmidt Musik: Biber Gullatz, Andreas Schäfer