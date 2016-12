ZDF neo 13:05 bis 14:35 Krimi Columbo Folge: 19 Wein ist dicker als Blut USA 1973 2016-12-07 17:05 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Weinkenner Adrian Carsini bringt seinen jüngeren Bruder Ric kaltblütig um, nachdem der bekannt gegeben hat, dass er das Weingut der Familie verkaufen will, um seiner neuesten Verlobten eine Hochzeitsfeier der Extraklasse finanzieren zu können. Tatsächlich gelingt es Adrian, den Mord wie einen Tauchunfall aussehen zu lassen - doch am Ende hat der Weinkenner die Rechnung ohne Columbo gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Donald Pleasence (Adrian Carsini) Gary Conway (Ric Carsini) Julie Harris (Karen Fielding) Joyce Jillson (Joan Stacey) Dana Elcar (Falcon) Robert Ellenstein (Stein) Originaltitel: Columbo Regie: Leo Penn Drehbuch: Stanley Ralph Ross, Richard Levinson, William Link Kamera: Harry Wolf Musik: Dick De Benedictis Altersempfehlung: ab 6