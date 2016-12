ZDF neo 06:55 bis 07:45 Dokumentation Deutschlands bester Weihnachtsbäcker Kamp-Lintfort, Kempen-St. Hubert und Olsberg D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Johann Lafer sucht Deutschlands besten Weihnachtsbäcker. Jeden Tag stellen sich drei Teams dem Urteil des Sternekochs und seiner Jury. Der Gewinner zieht am Freitag ins Wochenfinale ein. Unterstützt wird Johann Lafer von der Konditorweltmeisterin Eveline Wild und dem Patissier des Jahres 2015, Ian Baker. Sie verkosten Weihnachtsspezialitäten in 36 Konditoreien und Patisserien in ganz Deutschland auf der Suche nach dem besten Weihnachtsbäcker. Die Suche nach Deutschlands bestem Weihnachtsbäcker geht in Nordrhein-Westfalen weiter. Die Juroren besuchen Weihnachtsbäcker in Kamp-Lintfort, Kempen-St. Hubert und Olsberg. Alexander Bös will mit seinem Lebkuchenmousse mit Apfelchutney und Zimtstern punkten, Naomi Bern mit ihrem Spekulatius und Heinrich Poeth mit seinem Stollen. Entscheidend für den Tagessieg aber ist die Umsetzung der Tagesaufgabe von Johann Lafer. Heute müssen die Weihnachtsbäcker der Jury weihnachtlich dekorierte Butterplätzchen präsentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Johann Lafer Gäste: Gäste: Eveline Wild, Ian Baker Originaltitel: Deutschlands bester Weihnachtsbäcker

