Spezial Unerkannte Gefahr: eine Lungenentzündung wird oft übersehen Es beginnt ganz harmlos, ein wenig Fieber, Husten, ein Infekt. Ein Virus, glaubt der Arzt und rät, ein paar Tage abzuwarten. Doch wenn sich hinter den vermeintlich harmlosen Symptomen eine Lungenentzündung verbirgt, kann dieser Rat ein folgenschwerer Irrtum sein: Bakterien gelangen ins Blut und in kürzester Zeit entwickelt sich eine Blutvergiftung. Meist sind Pneumokokken die verantwortlichen Erreger einer Lungenentzündung. Dagegen gibt es eine Impfung. Doch wer sollte sich vorsorglich schützen? Thema der Woche Schwindel und Ohrgeräusche: Wenn es an den Muskeln liegt Für Schwindel hat die Medizin eine Vielzahl möglicher Auslöser identifiziert, angefangen von Aussetzern des Gleichgewichtsorgans im Ohr bis hin zu zentralen Störungen im Gehirn. Weniger bekannt ist, dass auch muskuläre Verspannungen und Fehlfunktionen im Bereich der Halswirbelsäule Schwindel und sogar Ohrgeräusche nach sich ziehen können. Wann sollte bei Schwindel oder Ohrgeräuschen der Hals in den Fokus der Untersuchung rücken?