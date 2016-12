NDR 22:00 bis 22:50 Krimiserie Großstadtrevier Folge: 315 Die Freibeuterin D 2011 Untertitel HDTV Merken Pech am Ende einer Dienstfahrt: Dirk Matthies und Anna Bergmann drehen noch eine Runde durch die Hafencity, als ihnen Jenny Störtebecker vor das Auto läuft. Keine große Sache. Nur sicherheitshalber bringen Anna und Dirk die junge Frau zu einer Untersuchung ins Krankenhaus. Alles in Ordnung! Doch der Arzt hat noch eine weitere freudige Nachricht: Jenny ist schwanger. Dies bringt die junge Frau jedoch vollkommen aus der Fassung. Denn sie hat gerade erfahren, dass ihr Freund Finn der Sohn des Erzfeindes ihrer Familie ist. Johann Störtebecker, Jennys Großvater, betreibt seit Jahrzehnten einen Trödelladen. Den will sein Vermieter, Finns Vater Gottfried Lange, wegen hoher Mietschulden der Störtebekers zwangsräumen lassen. Johann Störtebecker hat keine Kraft mehr, sich zu wehren. Aber Jenny will nicht aufgeben. Sie trennt sich von Finn und stiehlt einen Piratenschädel von Gottfried Langes Jacht. Gut 100.000 Euro ist der Schädel wert. Aber noch wichtiger: Für Lange ist er ein Heiligtum. Harry Möller und Mads Thomsen müssen einen mysteriösen Überfall aufklären. Nach einem Firmenseminar wird Tourismusmanager Roland Kleve abends betäubt und geknebelt in seiner Hotelbadewanne aufgefunden. Klingt alles nach dem alten Trick mit den K.o.-Tropfen. Nur ist Kleve nichts gestohlen worden. Harry und Mads finden heraus, dass derweil Hubert Stendel, der seinen jungen Chef nur schwer akzeptieren kann, in den Genuss eines Schäferstündchens mit genau der Prostituierten gekommen ist, die eigentlich einen Termin mit Kleve hatte. Hannes Krabbe will eine Website für das Kommissariat einrichten, damit auch das 14. Revier an der Aktion "Online-Wache" teilnehmen kann. Großmundig verspricht er Frau Küppers, dass seine Seite mehr Visits haben wird als alle anderen Online-Wachen. Sein Konzept: das Kommissariat 14 ganz authentisch. Dass man nicht alle Details aus dem Privatleben der Kollegen im Internet veröffentlichen sollte, wird Hannes erst klar, als die Seite schon online ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Dirk Matthies) Dorothea Schenck (Anna Bergmann) Saskia Fischer (Frau Küppers) Marc Zwinz (Hannes Krabbe) Sophie Moser (Nicki Beck) Maria Ketikidou (Hariklia "Harry" Möller) Mads Hjulmand (Mads Thomsen) Originaltitel: Großstadtrevier Regie: Jan Ruzicka Drehbuch: Rainer Butt