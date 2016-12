NDR 18:45 bis 19:30 Regionales DAS! Norddeutschland und die Welt D 2016 2016-12-07 05:15 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Zwei Weltstars in einer Woche: Am Mittwoch, 7. Dezember, begrüßt Bettina Tietjen Hollywood-Regisseur Wolfgang Petersen auf dem Roten Sofa von "DAS!", drei Tage später - am 10.12. - spricht Hinnerk Baumgarten dort mit dem Musiker Bob Geldof. Beginn ist jeweils um 18.45 Uhr im NDR Fernsehen. Wolfgang Petersen, vor 75 Jahren in Emden geboren, ist einer der größten Hollywood-Stars "made in Germany" und hat Filmgeschichte geschrieben. Sein NDR "Tatort: Reifezeugnis" gilt als einer der besten Krimis der erfolgreichen ARD-Reihe, mit dem Jahrhundertwerk "Das Boot" sorgte er weltweit für Furore. Seine Blockbuster von "In the line of fire" über "Outbreak" bis "Air Force One" ließen die Kassen klingeln. Nun hat er einen deutschen Film mit Starbesetzung gedreht: "Vier gegen die Bank" mit Til Schweiger und Michael "Bully" Herbig. Bei Bettina Tietjen erzählt Wolfgang Petersen von seinem Leben zwischen Ostfriesland und Hollywood. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bettina Tietjen Gäste: Gäste: Wolfgang Petersen (Regisseur) Originaltitel: DAS!