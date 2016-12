NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Meine Landküche: Zanderfilet im Speckmantel auf Wintergemüse / Live unterwegs: Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof (S-H) / Reisegeschichten: Überwintern auf den Florida Keys / Auf'n Schnack: Christian - macht seine Kuscheltiere im Internet ebendig / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Meine Landküche: Zanderfilet im Speckmantel auf Wintergemüse Landküchenchefin Gabriele Gallmeyer kocht im Restaurant Zur Krone in Nienburg/Weser (Nds.) mit viel Liebe und stets frischen Lebensmitteln. Sie verrät ihr Rezept für ein leckeres Zanderfilet im Speckmantel. Dadurch bekommt der Fisch eine feine, deftige Note. Dazu serviert Gabriele kurz blanchiertes Wintergemüse mit Sellerie, Steckrübe und Möhren. Live unterwegs: Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof (S-H) Der Weihnachtsmarkt auf Gut Stockseehof zählt zu den schönsten im Norden. 120 Stände präsentieren sich auf dem malerischen Gutshof, zu dem auch eine beheizte Weihnachtsscheune und ein großes Weihnachtszelt zählen. Es gibt Christbaumschmuck, Geschenke, Holzspielzeug, Kunsthandwerk und Antiquitäten. Und für das weihnachtliche Menü: Enten, Gänse, Wildfleisch, Äpfel, Datteln, Nüsse. Reporterin Stephanie Müller-Spirra hat den Weihnachtsmarkt besucht. Reisegeschichten: Überwintern auf den Florida Keys Die Florida Keys, eine Inselgruppe an der Südküste Floridas, sind ein Traumziel für eine Reise in die USA. Über ein gut ausgebautes Brückensystem kann man sie erkunden. Den Besucher erwarten Palmen, Segeljachten, eines der schönsten Taucherparadiese und der Blick aufs offene Meer.Reiseexperte Uwe Bahn hat wertvolle Tipps für den Winter-Traumurlaub in Florida. Auf'n Schnack: Christian macht seine Kuscheltiere im Internet lebendig Christians Kuscheltiere sind Internetstars: Küchenschabe Norbert, Drache Farfried und Ameise A.Meison. Diese drei begleiten den ansonsten sehr seriösen Bremer durchs Leben. Das hält Christian mit vielen Fotos fest, die er im Internet veröffentlicht. Seine Ameise hat sogar einen eigenen Twitter-Account. "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag