NDR 06:35 bis 07:20 Magazin Dr. Wimmer: Wissen ist die beste Medizin Sex D 2016 Untertitel HDTV Merken Dr. Johannes Wimmer verordnet Wissen als Medizin. In dieser Sendung: sieben überraschende Fakten rund um das Thema Sex. Warum stärken Orgasmen das Immunsystem? Muss man nach einem Herzinfarkt tatsächlich beim Sex kürzertreten? Und bei Erektionsproblemen, was ist dran an dem Spruch: wer nicht trainiert, verliert? In sieben Kapiteln geht es um Fakten, Tipps und Fallstricke rund um die körperliche Liebe. Um wirksame Rezepte gegen Potenzschwäche, um die Tücken von Kunstgelenken bei Rotationsbewegungen, um unerfüllten Kinderwunsch durch ganz alltägliche Gifte. Dr. Wimmer testet, ob sexuelle Anziehung tatsächlich über Duftstoffe funktioniert, erfragt, was sich im Alter beim Sex ändert, und erforscht, warum Probleme beim Sex ein Alarmsignal für den ganzen Körper sein können. Wissen zum Weitersagen, Wissen, das gut tut und sogar gesund machen kann. Denn was an medizinischem Halbwissen und verzerrten Medizinmythen durch die Lande geistert, ist bei genauem Hinsehen häufig schlicht und einfach falsch. Es sind Irrtümer, die fatale Folgen haben können. Das erfährt Dr. Johannes Wimmer in seiner täglichen Arbeit mit kranken oder hilfesuchenden Menschen. Dr. Johannes Wimmer ist durch seinen Videoblog zum Thema Gesundheit vielen Leuten schon aus dem Internet bekannt. Seit September 2015 verstärkt Dr. Johannes Wimmer das Gesundheitsmagazin "Visite". Dort gibt der promovierte Mediziner Zuschauerinnen und Zuschauern regelmäßig alltagstaugliche Tipps und praktische Ratschläge eines Insiders. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Johannes Wimmer Originaltitel: Dr. Wimmer: Wissen ist die beste Medizin Regie: Lukas Rieckmann

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 350 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 110 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 110 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 110 Min.