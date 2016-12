Phoenix 02:15 bis 04:45 Magazin Thema Verschwörungstheorien D 2016 Live TV Merken Wer kontrolliert die Welt? Sind es Geheimgesellschaften wie Freimaurer, Tempelritter oder Bilderberger? Was ist wirklich so passiert, wie es erzählt wird? Die Ermordung John F. Kennedys, die Terroranschläge vom 11. September oder der Flugzeug-Absturz bei Smolensk, bei dem fast die gesamte polnische Regierung ums Leben kam. Um all diese Ereignisse ranken sich Verschwörungstheorien. In einem 75-minütigen Schwerpunkt untersucht das phoenix-Thema den Wahrheitsgehalt der Verschwörungstheorien. Warum glauben Menschen an Verschwörungen und welche Rolle spielen die Medien bei der Verbreitung dieser Theorien? In einem 75-minütigen Schwerpunkt diskutiert phoenix-Redakteur David Damschen mit dem Psychologen Sebastian Bartoschek und dem Medienwissenschaftler John David Seidler über den Wahrheitsgehalt von Verschwörungstheorien. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Thema

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 447 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 242 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 177 Min. Wilde Inseln: Japan

Dokumentation

3sat 03:45 bis 04:30

Seit 42 Min.