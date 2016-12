ZDF 20:25 bis 23:15 Fußball Champions League: Real Madrid - Dortmund Gruppenphase, 6. Spieltag 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der Liga laufen die Dortmunder trotz überzeugender Leistungen noch hinterher. In der Champions League können sie am 6. Spieltag die Tabellenspitze verteidigen. Dank des überraschenden 3:3 Unentschieden von Real Madrid bei Legia Warschau am vierten Spieltag geht es für den BVB im direkten Duell gegen die Königlichen um den Gruppensieg. Im Hinspiel trennten sich Real und der BVB 2:2. In der 5. Runde fuhr die Borussia einen 8:4-Sieg gegen den polnischen Meister ein, Real gelang es, einen 2:1-Auswärtserfolg bei Sporting Lissabon zu holen. Heute würde ein Remis reichen, da Dortmund mit zwei Punkten vor Madrid auf Platz eins steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jochen Breyer Gäste: Gäste: Oliver Kahn