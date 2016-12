ZDFinfo 04:05 bis 04:50 Dokumentation Die Botschaft der 12. Etruskerstadt D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Isidoro Falchi (1838 bis 1914) ist Arzt und Stadtrat einer kleinen Gemeinde in der südlichen Toskana. Seine wahre Passion ist jedoch die Erforschung des alten Volkes der Etrusker. Der Hobby-Archäologe Falchi hat sich ein Ziel gesetzt: Er will die letzte bisher unentdeckte Stadt des etruskischen Städtebundes finden - Vetulonia, Mythos und Geheimnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Regie: Andreas Sawall

