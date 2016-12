ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen D 2015 2016-12-13 02:45 Stereo 16:9 Merken "Vorwärts immer, rückwärts nimmer!" - dieser markante Ausspruch von Erich Honecker war richtungsweisend, auch für die Fahrzeugflotte in der DDR. Die Doku zeigt deren gesamte Bandbreite. Kuriositäten, Originale und aus der Not geborene Erfindungen. Es waren längst nicht nur Trabis und Wartburgs, die auf den Kopfsteinpflasterstraßen zwischen Ahlbeck und Zittau herum holperten. Die Palette der Fortbewegungsmittel reichte von A wie AWO bis Z wie Zastava. Noch breiter gefächert ist das Spektrum der Geschichten und Legenden, die sich um diese Fahrzeuge und die Mühen ihrer stolzen Besitzer ranken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DDR mobil - Trabi, Wartburg und Ostrennwagen