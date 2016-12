MTV 22:10 bis 23:00 Dokusoap Geordie Shore GB Merken Die Mitbewohner feiern Riccis und Vickys Verlobung in gewohnter Geordie-Manier. Charlotte hält das für die perfekte Gelegenheit, allen ihren neuen Freund vorzustellen, und was ein unvergesslicher Abend werden sollte, wird zum Albtraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geordie Shore Altersempfehlung: ab 16