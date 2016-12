3sat 22:25 bis 23:55 Krimi Kommissar Wallander - Die fünfte Frau GB, S, USA, D 2010 Nach Henning Mankell Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken So etwas hat Wallander noch nicht gesehen: Holger Eriksson, ein pensionierter Autohändler und Verfasser braver Naturlyrik, wurde in einer Pfahlgrube von angespitzten Bambusstäben durchbohrt. Als Wallanders Vater Povel stirbt, zu dem dieser ein gebrochenes Verhältnis hatte, stürzt er sich in Arbeit. Doch auch der vermeintliche Routinefall des vermissten Blumenhändlers Gosta Runfeldt erweist sich als ziemlich kompliziert. Runfeldt wird, an einen Baum gefesselt, ermordet aufgefunden. Das Opfer ist stark abgemagert, seine Fingernägel verdreckt und seine Unterwäsche stark verschmutzt. Der Mörder hat Runfeldt offenbar gefangen gehalten und gefoltert. Eriksson und Runfeldt wurden mit einer merkwürdigen Akribie umgebracht. Auch der dritte Mord, verübt an dem erfolgreichen Geschäftsmann Eugen Blomberg, passt in dieses seltsame Muster: Blomberg wurde in einen mit Steinen beschwerten Plastiksack gesteckt und in einen See gestoßen. Beim Ertrinken musste er seinem Mörder in die Augen sehen. Auf der Suche nach einem Motiv durchleuchtet Wallander das Privatleben der Opfer und stößt auf einen weiteren Zusammenhang. Die drei Männer haben ihre Ehepartner jeweils vergewaltigt, zu Abtreibungen gezwungen und sogar in den Tod getrieben. Handelt es sich etwa um Rachemorde? Die Spur führt zu einer anonymen Hilfsorganisation für misshandelte Frauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Branagh (Kurt Wallander) Sarah Smart (Anne-Britt Hoglund) David Warner (Povel Wallander) Howard Swinson (Holger Eriksson) Tom Hiddleston (Magnus Martinsson) Polly Hemingway (Gertrude) Phyllis Logan (Inga Wallander) Originaltitel: Wallander Regie: Aísling Walsh Drehbuch: Richard Cottan Kamera: Lukas Strebel Musik: Vince Pope Altersempfehlung: ab 16