3sat 16:15 bis 17:00 Dokumentation Australiens Nationalparks Die Insel der Teufel D 2012 2016-12-11 03:40 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Australien, der älteste Kontinent der Erde. Seit Jahrmillionen vom Rest der Welt isoliert, sind Pflanzen und Tierwelt einzigartig geworden. In einer fünfteiligen Reise durch die spektakulärsten Nationalparks tauchen wir ein in Australiens Wildnis. Wir durchqueren üppigen Regenwald und schneebedeckte Berge, schwimmen durch Korallenriffe und beobachten Rote Riesenkängurus in der Wüste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Australiens Nationalparks