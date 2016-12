Niederlande 1 21:30 bis 22:25 Sonstiges Hoe word ik 100 NL 2016 HDTV Merken Maar liefst vijf miljoen Nederlanders lijden aan welvaartsziektes. Onder begeleiding van een medisch team proberen zes van hen simpelweg gezonder te leven. Net zoals ruim vijf miljoen andere Nederlanders lijden de Caroline (55), Marianne (52), Ria (61), Gelein (66), John (61) en Lesley (47) aan welvaartsziektes als diabetes, hart- en vaatziekten, overgewicht en stress. Het doel is om honderd te worden, maar hun ziektes kunnen fataal zijn. De deelnemers proberen in vijf maanden, onder begeleiding van een medisch team simpelweg gezond te leven. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hoe word ik 100?