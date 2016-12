Hessen 04:05 bis 04:30 Ratgeber service: trends Die Hessentester - Weihnachtsgeschenke auf dem Prüfstand D 2016 HDTV Live TV Merken Noch knapp zwei Wochen, dann ist Weihnachten und damit Zeit für einen Geschenke-Endspurt. Elektronische Geräte, wie Fernseher, Smartphones oder Tablets, stehen auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf den Wunschzetteln. Neben den großen Geschenken ist jetzt auch die Zeit für kleinere Präsente. Sehr beliebt sind da Pralinen und Präsentkörbe. "service: trends" mobilisiert die "Hessentester". Die hessischen Experten schauen sich die typischen Weihnachtsgeschenke genauer an und geben Tipps, wie man gute Geschenke zum guten Preis findet. Weitere Informationen zur Sendung im Internet unter www.service.hr.de. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Mathias Münch Originaltitel: service: trends

