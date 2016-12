Niederlande 2 13:20 bis 14:00 Sonstiges Blauw Bloed Het staatsbezoek van koningspaar België aan Nederland NL 2016 Merken Drie dagen trekken koning Filip en koningin Mathilde door Nederland en koning Willem-Alexander en koningin Máxima maken veel programma-onderdelen mee. Jeroen Snel praat over de hoogtepunten van het bezoek met koningshuisdeskundige Wim Dehandschutter. Het staatsbezoek begint maandag op de Dam in Amsterdam. Die avond is het tijd voor pracht en praal tijdens het staatsbanket. Bij het diner schuiven onder andere prinses Beatrix, prinses Margriet en prins Constantijn aan. De volgende dag gaat Mathilde met Máxima mee naar twee projecten die ondersteund worden door het Oranje Fonds. Koning Filip bezoekt dinsdag een ruimtevaartcentrum. Die avond genieten de royals van een galaconcert in het Muziekgebouw aan 't IJ. Op de laatste dag bezoekt koning Filip de High Tech Campus in Eindhoven. De koninginnen Máxima en Mathilde krijgen woensdagochtend een enthousiast onthaal op het nieuwe Centraal Station in Utrecht. Na een ritje met de trein bekijken zij het nieuwe station. Vrijdag is koningin Máxima op bezoek bij ontmoetingscentrum De Pracht in Waalre, dat dit jaar een Appeltje van Oranje won. Door veel evenementen op te zetten zorgt De Pracht voor verbinding tussen de bewoners van het kleine Brabantse dorp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jeroen Snel Originaltitel: Blauw bloed