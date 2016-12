Silverline 21:35 bis 23:05 Actionfilm Rampage - Capital Punishment CDN, D 2014 20 40 60 80 100 Merken Drei Jahre nach dem verheerenden Amoklauf in einer Kleinstadt sind die Behörden weiterhin auf der fieberhaften Suche nach dem Schützen Bill Williamson. Dieser verbreitet online über Clips und Videos sein radikales Weltbild und findet viele Befürworter. Nun ist die Zeit reif für einen neuen Paukenschlag: Ausgestattet mit automatischen Waffen, richtet Bill in einem lokalen TV-Sender ein Blutbad an und verbarrikadiert sich samt Geiseln im Keller. Dass dies nur der Auftakt von Bills perfidem Plan war, kann die Polizei nur ahnen. Eins ist allerdings glasklar: Für seine Ansichten ist Bill sowohl bereit zu töten - als auch zu sterben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fletcher (Bill Williamson) Lochlyn Munro (Chip Parker) Mike Dopud (Marc) Michaela Mann (Marlene) John Sampson (John) Bruce Blain (Obdachloser) Uwe Boll (Andy) Originaltitel: Rampage: Capital Punishment Regie: Uwe Boll Drehbuch: Uwe Boll, Brendan Fletcher Kamera: Mathias Neumann Musik: Jessica de Rooij Altersempfehlung: ab 18