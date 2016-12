ARD alpha 10:15 bis 11:00 Magazin Alles Wissen Das Wissensmagazin Künstlich - natürlich / Kunstpelz oder Echthaarpelz? / Künstliche Haut / Mikroplastik in Fleecejacken / Plastikmüll im Meer / Genome Editing - Gentechnik in Lebensmitteln / Problematische Inhaltsstoffe in Kosmetika D 2016 16:9 Live TV Merken * Verbraucherfalle: doch Echthaar statt Kunstpelz! Pelz boomt. Der Trend zu flauschigen Bommeln, Pelz-Accessoires aller Art und pelzigem Kragenbesatz von Jacken und Mänteln hält schon seit einigen Jahren an. Doch was als Kunstpelz angepriesen wird, kann auch echter Pelz sein. Allein in Deutschland wurde in der vergangenen Saison rund eine Milliarde Euro mit Pelz umgesetzt. Aber handelt es sich um Kunstpelz oder echten Pelz? Gerade bei Kunstpelz, den viele Kunden aus Tierschutzgründen bevorzugen, wird immer wieder getrickst. Wie kann das sein? Ist Echthaarpelz nicht viel teurer? "alles wissen" blickt hinter die Kulissen eines skrupellosen Geschäfts. * Künstliche Haut Die Haut ist eines unserer wichtigsten Organe. Verbrennungen hinterlassen oft irreparable Schäden und können die Lebensqualität der Brandopfer stark einschränken. Viele müssen sich auch Jahre später immer wieder komplizierten Operationen unterziehen. Forscher am Kinderspital der Uniklinik Zürich entwickeln deshalb eine Ersatzhaut, die im Labor aus körpereigenen Zellen gezüchtet wird und für die Patienten viele Vorteile bringen soll. "alles wissen" stellt die neue Methode vor. * Mikroplastik in Fleecejacken Sie sind angenehm kuschelig und halten auch bei Wind und Wetter schön warm - Fleecejacken. Doch der Kuschelfaktor hat für Mensch und Umwelt womöglich einen hohen Preis. Denn Fleecejacken setzen Mikroplastik frei, das in Flüsse, Meere und sogar in unsere Nahrung gelangt. Das Problem: Mikroplastik zersetzt sich kaum. Ist das auch eine Gefahr für unsere Gesundheit? Und welche Fleecejacken sind besonders schädlich? "alles wissen" macht einen Test. * Plastikmüll im Meer In den Weltmeeren schwimmen unglaubliche Mengen Plastikmüll: Geschätzt landen jedes Jahr mehrere Millionen Tonnen in den Ozeanen. Die Folgen für die Umwelt sind verheerend. Vögel und Meeressäuger, die das Plastik mit der Nahrung aufnehmen oder sich in Plastiknetzen verheddern, verenden qualvoll. Wie lässt sich das Plastik wieder aus dem Wasser holen? An Ideen dazu mangelt es nicht. "alles wissen" nimmt drei Ansätze genauer unter die Lupe. Wie realistisch ist es beispielsweise, den Müll einfach wieder aus dem Meer herauszufischen? * Genome Editing Wollen wir Gentechnik in unseren Lebensmitteln? Die Antwort lautet in Deutschland überwiegend: Nein. Zu groß ist die Angst vor unabsehbaren Spätfolgen. Doch nun wurde eine neue Technik entwickelt, die völlig neue Möglichkeiten in der Pflanzenzüchtung ermöglicht. Sie kann Erbinformation sehr einfach im Labor verändern, ohne artfremde Gene einzuschleusen. Die Methode funktioniert im Grunde wie die herkömmliche Züchtung von Sorten, nur viel effektiver und schneller. Das riesige Potenzial könnte dazu genutzt werden, um Nutzpflanzen zu züchten, die nahrhafter und robuster sind. Ist das die Lösung, um den Hunger in der Welt zu bekämpfen? Oder ist auch hier Vorsicht geboten? * Problematische Inhaltsstoffe in Kosmetika Was tut Frau nicht alles für den perfekten Auftritt? Und das Angebot an Rouge, Lippenstift, Eyeliner, Maskara und Co. scheint schier unendlich zu sein. Doch wer bei den Inhaltsstoffen nicht genau hinschaut, kann schnell eine böse Überraschung erleben. Die "Periorale Dermatitis" ist ein ernstzunehmendes Krankheitsbild, mit dem die Haut sich gegen zu viel Pflege wehrt. Zudem wirken einige der in Kosmetika verwendeten Substanzen auf unseren Hormonhaushalt. "alles wissen" zeigt, worauf Sie achten sollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas Ranft Originaltitel: Alles Wissen