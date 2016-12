TNT-Serie 03:55 bis 04:35 Arztserie Grey's Anatomy Freaks USA 2010 16:9 Merken Cristina ist weiterhin unfähig zu arbeiten und scheut sich vor dem OP. Nachts kann sie nicht allein sein. Derek versucht zu helfen, indem er sie in sein Team holt. Gleichzeitig kämpft Derek mit seiner plötzlich aufgetauchten Schwester Amelia. Callie und Arizona wollen Cristina und Owen endlich aus ihrer Wohnung herausbekommen, doch das gestaltet sich schwieriger als gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Eric Dane (Dr. Mark Sloan) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Michael Pressman Drehbuch: Mark Wilding Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux

