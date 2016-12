TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Familienserie Boston Legal Partnersuche USA 2006 16:9 Merken Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung lernt Denny die attraktive Beverly Bridge kennen. Der alte Schwerenöter ist zutiefst beeindruckt von seiner neuen Bekanntschaft, nicht zuletzt, weil es schnell zu einem tête-à-tête in der Garderobe kommt. Danach ist Denny sogar so begeistert, dass er - zum Entsetzen seiner Kanzlei-Partner - über eine Heirat nachdenkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Alan Shore) William Shatner (Denny Crane) Mark Valley (Brad Chase) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Justin Mentell (Garrett Wells) Julie Bowen (Denise Bauer) Originaltitel: Boston Legal Regie: Lou Antonio Drehbuch: David E. Kelley, Janet Leahy, Michael Reisz Musik: Danny Lux