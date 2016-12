TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Krimiserie Cold Case Die Ängste der Amish USA 2007 16:9 Merken Sarah, ein junges strengreligiöses Mädchen, sucht Rush auf, denn sie vermisst ihre Schwester. Anne hat mit 16 Jahren ihre Heimat verlassen, um sich in der Fremde zu prüfen, wie es die Religion der Amish vorsieht. Als sich Lilly Rush auf die Suche nach Anne begibt, stößt sie auf die Glaubensgemeinschaft. Sie erfährt, dass Anne mit dem ehemaligen Amish Jakob zusammenlebt, der mit Drogen kämpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Mackenzie Mauzy (Anna Gunden) Originaltitel: Cold Case Regie: Holly Dale Drehbuch: Jennifer Johnson Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine