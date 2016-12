TNT-Serie 15:40 bis 16:25 Jugendserie O.C., California Konkurrenten USA 2005 16:9 Merken Ryan macht ein Praktikum in der Newport Group und ist bald ausschließlich damit beschäftigt, Matts Ruf zu retten. Summer und Seth sind indes fest entschlossen, auf der Brown University angenommen zu werden und versuchen alles, um an ihrer Highschool herauszustechen und ihre Chancen zu verbessern. Johnny, der aus dem Krankenhaus entlassen wurde, gesteht Marissa, was er für sie empfindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Melinda Clarke (Julie Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Josh Schwartz, Stephanie Savage Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin