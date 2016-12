AXN 04:00 bis 05:05 Krimiserie Dexter Spiegelbilder USA 2013 16:9 Merken Dexter, der noch Beweise dafür sucht, dass Zach ein Mörder ist, folgt dem Burschen mit dem Auto und findet heraus, dass Dr. Vogel nun einen neuen Patienten hat. Fassungslos stellt Dexter seine spirituelle Mutter zur Rede und muss erfahren, dass sie in dem Knaben so viel Potenzial erkennt, dass sie ihn nun Harrys Kodex lehren will. Dexter weist ihr Ansinnen, Zachs spiritueller Vater zu werden, brüsk zurück und sucht weiter nach Beweisen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael C. Hall (Dexter) Jennifer Carpenter (Debra Morgan) David Zayas (Angel Batista) James Remar (Harry Morgan) C. S. Lee (Vincent Masuka) Desmond Harrington (Joey Quinn) Charlotte Rampling (Dr. Evelyn Vogel) Originaltitel: Dexter Regie: John R. Dahl Drehbuch: Jace Richdale, Jeff Lindsay, James Manos Jr., Jennifer Yale Musik: Daniel Licht Altersempfehlung: ab 18

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 447 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 242 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 177 Min. Wilde Inseln: Japan

Dokumentation

3sat 03:45 bis 04:30

Seit 42 Min.