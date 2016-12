AXN 22:40 bis 23:25 Krimiserie The Shield Ausgestoßen USA 2007 16:9 Merken Shane trifft Vorkehrungen, um sich und seine Familie vor einer Vergeltung zu schützen. Vic und Hiatt's riskanter Plan soll einen gefährlichen Bandenkrieg beenden. Hauptdarsteller Michael Chiklis gewann für seine Rolle als gewissenloser Cop Vic Mackey einen Emmy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) Michael Jace (Officer Julien Lowe) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Originaltitel: The Shield Regie: Dean White Drehbuch: Kurt Sutter, Scott Rosenbaum, Shawn Ryan Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16