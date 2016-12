AXN 12:35 bis 13:25 Actionserie Sea Patrol Folge: 8 Bombenstimmung AUS 2007 16:9 Merken Zwei zwölfjährige Jungen werden vermisst, nachdem sie trotz eines aufziehenden Zyklons mit ihrem Dinghi aufs Meer gefahren sind. Auf dem Weg ins Katastrophengebiet sehen Mike und Kate sich das Video von der Durchsuchung der Pacific Mariner an. Das Video beweist, dass Carl sich an Bord der Pacific Mariner versteckt hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Stenlake (Lieutenant Commander Mike Flynn) Lisa McCune (Lieutenant Kate McGregor) John Batchelor (Chief Petty Officer Andy 'Charge' Thorpe) Jay Bunyan (Able Seaman Billy 'Spider' Webb) Saskia Burmeister (Lieutenant Nikki Caetano) Jeremy Lindsay Taylor (Petty Officer Pete 'Buffer' Tomashevski) Matthew Holmes (Chief Petty Officer Chris 'Swain' Blake) Originaltitel: Sea Patrol Regie: Geoff Bennett Drehbuch: Chris Hawkshaw, Di McElroy, Hal McElroy Musik: Anthony Ammar, Adam Gock, Les Gock, Dinesh Wicks Altersempfehlung: ab 12