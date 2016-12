History 04:15 bis 05:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Generationenwechsel USA 2015 Stereo 16:9 Merken Rygaard hatte einen schweren Start in die Saison. Gabe bleibt deshalb nichts anderes übrig, als seinen Sohn Aidan um Hilfe zu bitten. In Alaska könnte eine falsche Entscheidung der ganzen Papac-Truppe zum Verhängnis werden. Nachdem Greg in Florida einen guten Deal gemacht hat, hat er nun genügend Geld, um seinen Traum zu verfolgen: die Suche nach einem seit langer Zeit verschollenen Zug. In Louisiana hat Shelby Probleme, eine Lieferung an einen neuen Kunden fristgerecht zu erfüllen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Anderson (Himself - Rygaard Logging) Thom Beers (Narrator) Chris Bodet (Himself - Log Buyer) Greg Chapman (Himself - Owner Chapman Logging) Mike Coats (Himself - Papac Alaska Logging) Joe Linderborg (Himself - Papac Alaska Logging) Mike Papac (Himself - Owner Papac Alaska Logging) Originaltitel: Ax Men Musik: Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12

