History 01:20 bis 02:05 Dokumentation Mountain Men - Überleben in der Wildnis Schneeschmelze USA 2014 Stereo 16:9 In Alaska droht ein noch nie dagewesenes Tauwetter mitten im Winter, Marty und seine Familie in Schwierigkeiten zu bringen und seinen rekordverdächtigen Fallen-Lauf zu stoppen. In North Carolina kehrt Eustace vorzeitig aus seinem Wintercamp zurück und muss nun schnell einen Arbeiter finden, der ihm hilft, seinen Holzfällerjob vor dem Frühjahr zu Ende zu bringen. In Montana könnte ein Besucher, der Geschenke mitbringt, Toms bislang schwacher Saison einen unerwarteten Auftrieb verpassen, und Rich geht jagen, um sich von einem Rotluchs-Angriff zu erholen, der einigen Schaden verursacht hat. Originaltitel: Mountain Men Altersempfehlung: ab 12