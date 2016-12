History 21:50 bis 22:45 Dokusoap Ice Road Truckers - Gefahr auf dem Eis Hitziges Gefecht USA, CDN 2016 Stereo 16:9 Merken Die neue Saison könnte die kürzeste werden, die es je gab. Beide Teams stehen deshalb gehörig unter Druck. Bei Polar kämpft Art Burke darum, seinen Truck nach einem Crash wieder fahrtüchtig zu machen. Die Trucker-Legende Alex Debogorski kehrt zurück und muss eine unbefahrene Straße testen. Polar-Boss Mark Kohaykewych will sein Team vergrößern und prüft den neuen Fahrer Steph Custance. Lisa Kelly hat ihre ganz eigene Herausforderung zu bestehen und tief in der Wildnis trifft Darrell Ward auf seinen Rivalen Todd Dewey. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ice Road Truckers Altersempfehlung: ab 12