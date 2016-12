History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Die Nasca-Linien USA 2012 Stereo 16:9 Merken Erich von Dänikens Buch "Erinnerungen an die Zukunft" machte die geheimnisvollen Nasca-Linien bekannt. In der Form von Tieren, geometrischen Mustern und unidentifizierbaren Wesen durchziehen hunderte gigantische Linien die entlegene Wüste Perus. Wissenschaftler sind sich uneins, wer sie hinterlassen hat und warum. Anhänger der Prä-Astronautik glauben, dass die Linien einst von den Menschen der Region gezogen wurden, um die Götter zu ehren, die sie besuchten. Diese könnten es auf das große Nitrat-Vorkommen - einem wichtigen Bestandteil für Raketentreibstoff und Waffen - abgesehen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens