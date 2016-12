History 13:05 bis 13:50 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Das geheime Memo USA 2016 Stereo 16:9 Merken Das US-Militär hat lange bestritten, dass der berüchtigte Absturz in Roswell 1947 etwas anderes als ein Wetterballon war. FBI-Akten, die 2011 veröffentlicht wurden, enthalten ein Memo an J. Edgar Hoover, in dem von drei "Fliegenden Untertassen" die Rede ist. Prä-Astronautiker glauben, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist und sich viele außerirdische Fahrzeuge im Besitz der US-Regierung befinden. Mehr als ein Dutzend UFO-Abstürze wurden überall auf der Welt zur gleichen Zeit wie Roswell gemeldet, und man glaubt, dass die Wrackteile dieser Abstürze eingesammelt und versteckt wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Boyd Bushman (Himself) David Childress (Himself) Robert Clotworthy (Himself - Narrator) Michael Dennin (Himself - Physicist) Richard Dolan (Himself) Stanton Friedman (Himself) Mikhail Gorbachev (Himself) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Kaylan Eggert