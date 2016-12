History 06:45 bis 07:30 Dokumentation Missing in Alaska - Mysterien auf der Spur Gefährliche Primaten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Sichtungen von Primaten in den Wäldern Alaskas verblüffen das Team, denn laut Experten gab es nie Affen in Alaska. Berichte über vermisste Personen in dieser Gegend erzählen von Schreien aus den Bäumen und Beobachtungen von etwas, das wie übergroße Affen aussah, was an Legenden von pavianartigen Kreaturen aus vergangenen Zeiten erinnert. Da überall auf der Welt ständig neue Affenarten entdeckt werden, untersucht das Team, ob es im Alaska-Dreieck Primaten geben könnte, die sich von Menschen ernähren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing in Alaska Altersempfehlung: ab 16

