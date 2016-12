National Geographic 13:00 bis 13:55 Dokumentation Mega Breakdown - Recycling XXL Requiem für einen Tanker USA 2009 Dolby 16:9 HDTV Merken Im Zeitalter der fossilen Brennstoffe versorgt die internationale Tankerflotte die Weltwirtschaft mit dem lebensnotwendigen Öl. Auf den Werften werden ständig neue Schiffe gebaut, um das Schwarze Gold rund um den Erdball zu transportieren. Doch was passiert, wenn ein Tanker ausgemustert wird? Zum Beispiel die "U.S.S. Savannah AOR-4", das nach Aussagen der amerikanischen Marine ihr bestes und schnellstes Tankschiff ist. 20 Jahre lang war es im Einsatz. Jetzt ist sie auf dem Weg nach ESCO Marine, einem Schrottplatz für Schiffe im Süden von Texas. Hier soll die "Savannah" in ihre Einzelteile zerlegt werden. Auf ESCO-Chef Richard Jaross und sein Team kommt ein Haufen Arbeit zu, denn der betagte Tanker ist voll gestopft mit giftigen Stoffen, darunter Asbest und PCB. Dieser Job ist in der Tat Recycling XXL. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mega Breakdown - Recycling XXL