TNT Comedy 01:20 bis 01:45 Comedyserie Parks and Recreation Leslies Lüge USA 2011 16:9 Merken Als Leslie (Amy Poehler) ihr neues Buch über Prawnee vorstellt, stellen ihr Reporter unangenehme Fangfragen. Unterdessen ist Ann damit beschäftigt, sich mit Ron (Nick Offerman) und April (Aubrey Plaza) anzufreunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Aisha Muharrar Kamera: John Inwood Altersempfehlung: ab 6