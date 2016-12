TNT Comedy 12:55 bis 14:00 Comedyserie Happily Divorced Frankie USA 2012 16:9 Merken Frans Wahl in Sachen Liebe fällt auf den Pizzeria-Besitzer Frankie. Als die beiden nach einem Monat immer noch nicht miteinander geschlafen haben, macht Fran Druck. Doch als es endlich soweit ist, bemerkt sie, dass der Funke nicht so recht überspringen will. Elliot bekommt davon Wind und zögert nicht, Fran einen Heiratsantrag zu machen. Zur gleichen Zeit kommt Peter zu einem interessanten Zweitjob In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Lovett) John Michael Higgins (Peter Lovett) Tichina Arnold (Judi Mann) Valente Rodriguez (Cesar) Robert Walden (Glen Newman) Rita Moreno (Dori Newman) Joan Collins (Herself) Originaltitel: Happily Divorced Regie: Rob Schiller Drehbuch: Diane Wilk Kamera: George Mooradian Musik: Gavin Lurssen, Ran Pink