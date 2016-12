Syfy 04:00 bis 04:45 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Der Widersacher USA 1995 Stereo 16:9 Merken Sisko wird zum Captain befördert. Mitten in die Feierlichkeiten platzt Botschafter Krajensky mit neuen Befehlen: Sisko soll mit der Defiant zur Heimatwelt der Tzenkethi fliegen. Dort sind offenbar Unruhen ausgebrochen, die auch die Sicherheit der Föderation bedrohen. Während der Mission verliert die Crew plötzlich die Kontrolle über das Schiff. Offenbar befindet sich ein Saboteur an Bord. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Alexander Siddig (Dr. Bashir) Armin Shimerman (Quark) Michael Dorn (Lt. Worf) Colm Meaney (Chief O'Brien) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Alexander Singer Drehbuch: Ira Steven Behr, Robert Hewitt Wolfe Kamera: Jonathan West Musik: Dennis Mccarthy

