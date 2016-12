Syfy 21:50 bis 22:40 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Rache CDN, USA 2007 Stereo 16:9 Merken Der Kontakt zum Dorf der Taraner ist abgebrochen. Colonel Sheppard soll mit einem Team dort nach dem Rechten sehen. Doch er findet das Dorf völlig verlassen vor. Nur aus unterirdischen Tunneln sind noch Lebenszeichen zu orten. Kurzerhand macht sich das Team in dem weit verzweigten Tunnelsystem auf die Suche. Und stößt bald auf Anzeichen, dass dort etwas Schreckliches passiert sein muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Connor Trinneer (Michael Kenmore) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Andy Mikita Drehbuch: Carl Binder Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith