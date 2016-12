Syfy 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Dark Matter Episode Eins USA 2015 Stereo 16:9 Merken Die Crew eines Raumschiffes erwacht ohne jegliche Erinnerung aus einem Kälteschlaf. Keines der Besatzungsmitglieder weiß, warum er sich an Bord des Schiffes befindet. Ihre Suche nach Antworten führt sie zu einer Bergbaukolonie auf einem fremden Planeten und zu einer schockierenden Enthüllung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Bendavid (One) Melissa O'Neil (Two) Anthony Lemke (Three) Alex Mallari Jr. (Four) Jodelle Ferland (Five) Roger R. Cross (Six) Zoie Palmer (The Android) Originaltitel: Dark Matter Regie: T.J. Scott Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Musik: Benjamin Pinkerton