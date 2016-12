Syfy 07:15 bis 08:00 Mysteryserie Under the Dome Blutige Finger USA 2013 Stereo 16:9 Merken Nachdem Deputy Paul Randolph (Kevin Sizemore) völlig außer sich auf die Kuppel geschossen hatte und ein Kollege durch einen Querschläger zu Tode kam, wurde er festgenommen. Doch ihm ist schließlich die Flucht gelungen, was Big Jim (Dean Norris) veranlasst, Freiwillige zu rekrutieren und die Jagd auf den Ex-Cop zu eröffnen. Derweil versucht Junior (Alexander Koch), einen unterirdischen Ausgang aus der Kuppel zu finden, während Joe (Colin Ford) und Norrie (Mackenzie Lintz) weiterhin von merkwürdigen Anfällen heimgesucht werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mike Vogel (Dale "Barbie" Barbara) Natalie Martinez (Deputy Linda Esquivel) Alexander Koch (Junior Rennie) Dean Norris (James "Big Jim" Rennie) Rachelle LeFevre (Julia Shumway) Colin Ford (Joe McAlister) Britt Robertson (Angie McAlister) Originaltitel: Under the Dome Regie: Paul A. Edwards Drehbuch: Adam Stein Kamera: Cort Fey Musik: W.G. Snuffy Walden

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 351 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 111 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 111 Min.