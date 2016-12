Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Partygroove und Mundgeruch USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Für die Schulparty braucht Jake unbedingt ein Mädchen. Er fordert Rose auf, aber die ist schon an einen älteren Schüler vergeben. Außerdem entwickelt sich bei dem jungen Drachen ein schrecklicher Mundgeruch, da seine Feuerdrüsen heran reifen. Aber Fu Dog weiß ein Gegenmittel. Auf dem Monsterbasar in Magicville findet Jake schließlich ein wunderschönes Mädchen, das mit ihm auf das Fest geht. Nachts jedoch, als der Mond am höchsten steht, verwandelt sich die Schönheit in ein schreckliches Ungeheuer... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Christian Roman Drehbuch: Laura McCreary Musik: Kat Green, Billy Lincoln Altersempfehlung: ab 6