Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Der längste Sommertag Teil 1 USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Candace ist für ihre beiden Brüder verantwortlich, während die Eltern in den Urlaub fahren. Als sie erfährt, dass ihre Brüder um die Welt reisen wollen, um den längsten Sommertag noch länger zu machen, geht sie mit, obwohl sie weiß, dass das nur Ärger bedeuten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Dan Povenmire, Jeff 'Swampy' Marsh