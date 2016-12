Disney XD 07:05 bis 07:25 Trickserie Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker Ein neuer Held USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Merken Als die Freemaker sich zum Regenwaldplanet von Nal Kapok aufmachen, wird Rowan von eine Höhle angezogen, in der er den ersten Teil des Kyber-Schwerts findet. Dort findet er auch Naare, die sich versteckt und Rowans Hilfe heranzieht, um die restlichen Kristalle des Kyber-Schwerts zu finden. Nur so kann sie den Frieden in der Galaxie wiederherstellen. Während Rowan seine Entdeckungen macht, werden seine Geschwister Zander und Kordi von imperialen Stormtroopern verhaftet... Als die Freemaker sich zum Regenwaldplanet von Nal Kapok aufmachen, wird Rowan von eine Höhle angezogen, in der er den ersten Teil des Kyber-Schwerts findet. Dort findet er auch Naare, die sich versteckt und Rowans Hilfe heranzieht, um die restlichen Kristalle des Kyber-Schwerts zu finden. Nur so kann sie den Frieden in der Galaxie wiederherstellen. Während Rowan seine Entdeckungen macht, werden seine Geschwister Zander und Kordi von imperialen Sturmtrupplern verhaftet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vanessa Lengies (Kordi) Matthew Wood (R0-GR) Originaltitel: LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures Regie: Michael Hegner Drehbuch: Bill Motz, Bob Roth Altersempfehlung: ab 6

