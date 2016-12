Disney Cinemagic 22:05 bis 00:20 Fantasyfilm Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia USA, GB 2005 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken London, 1940: Weil das Leben in der Hauptstadt durch die ständigen Luftangriffe der Deutschen nicht mehr sicher ist, werden die Kinder der Pevensie-Familie, Peter, Susan, Edmund und Lucy, aufs verhältnismäßig sichere Land zu Professor Digory Kirke und dessen strenger Haushälterin Mrs Macready geschickt. Wie Kinder so sind, können sie mit Verhaltensregeln noch nicht viel anfangen, erkunden in einem unbeobachteten Moment das Haus und spielen Verstecken. Dabei entdeckt Lucy, die Jüngste unter den Geschwistern, einen alten Schrank als ideales Versteck. Der Schrank entpuppt sich aber als Portal in eine fremde, fantastische Welt. Hier macht die staunende Lucy Bekanntschaft mit dem Faun Mr. Tumnus, der ihr erläutert, dass sie sich im sagenhaften Land Narnia befindet. Das Königreich Narnia wurde von Jadis, der Weißen Hexe, verflucht und befindet sich seit nunmehr 100 Jahren in einem konstanten Winter ohne Weihnachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Skandar Keynes (Edmund) Georgie Henley (Lucy) Anna Popplewell (Susan) Jim Broadbent (Le professeur Kirke) James Cosmo (Father Christmas) Elizabeth Hawthorne (Mrs. Macready) Shane Rangi (General Otmin) Originaltitel: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe Regie: Andrew Adamson Drehbuch: C.S. Lewis, Ann Peacock, Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12