Disney Cinemagic 18:45 bis 20:15 Trickfilm Merida - Legende der Highlands USA 2012 Dolby 16:9 HDTV Inmitten der rauen und geheimnisvollen Wildnis der schottischen Highlands soll Merida eigentlich ihrer Rolle als elegante junge Königstochter gerecht werden. Doch ebenso wie ihre übermütigen kleinen Drillingsbrüder hat auch der rebellische Rotschopf nichts als Flausen im Kopf.Entgegen den Anweisungen ihrer Mutter, Königin Elinor, zieht es Merida vor, ihre eigenen Wege zu gehen, sich im Bogenschießen zu üben und in der freien Natur mit ihrem Pferd Angus mutig in immer neue Abenteuer zu stürzen. Sprecher: Bérénice Bejo (Merida) Jacques Frantz (le roi Fergus) Nathalie Homs (la reine Elinor) Originaltitel: Brave Regie: Steve Purcell, Brenda Chapman, Mark Andrews Drehbuch: Brenda Chapman, Mark Andrews Musik: Patrick Doyle Altersempfehlung: ab 6