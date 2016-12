Disney Cinemagic 15:20 bis 16:30 Trickfilm Die vielen Abenteuer von Winnie Puuh USA 1977 Nach einer Vorlage von A.A. Milne, Larry Clemmons, Ralph Wright, Vance Gerry, Xavier Atencio, Ken An Dolby HDTV 20 40 60 80 100 Merken Winnie Puh und Christopher sind beste Freunde. Die beiden verbringen fast jeden Tag zusammen. Doch nun scheint die spaßige gemeinsame Zeit zu Ende zu sein, denn für Christopher ist es an der Zeit, in die Schule zu gehen. Da er aber Angst hat, Winnie und den anderen Freunden Tigger, Ferkel, Rabbit, Eule und I-Ah die Nachricht selbst zu überbringen, hinterlässt er ihnen einen selbstgeschriebenen Brief... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Many Adventures of Winnie the Pooh Regie: Wolfgang Reitherman, John Lounsbery Drehbuch: Larry Clemmons, Ralph Wright, Vance Gerry, Xavier Atencio, Ken Anderson, Julius Svendsen, Ted Berman Musik: Buddy Baker, Richard Sherman, Robert B. Sherman