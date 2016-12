Disney Cinemagic 12:00 bis 13:30 Familienfilm Santa Pfotes großes Weihnachtsabenteuer USA, CDN 2010 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Santa Claus und Santa Pfote entdecken, dass die Jungen und Mädchen auf der Erde den Glauben an Weihnachten verloren haben. Sie machen sich auf den Weg nach New York City, um ihnen den Glauben wiederzubringen. Doch dann verliert Santa Claus sein Gedächtnis und verirrt sich in der großen Stadt. Zusammen mit dem Waisenkind Quinn, dem Jungen Will und einer Gruppe sprechender Hunde stürzt sich Santa Pfote in ein turbulentes Abenteuer, um seinen neuen Freund Santa Claus und das Weihnachtsfest zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reese Alexander (Doctor) Danny Woodburn (Eli) Melody Choi (Mary) Bill Cobbs (Mr. Stewart) Chris Coppola (Gus) Michelle Creber (Taylor) Patrika Darbo (Mrs. Claus) Originaltitel: The Search for Santa Paws Regie: Robert Vince Drehbuch: Robert Vince, Anna McRoberts Kamera: Kamal Derkaoui Musik: Brahm Wenger