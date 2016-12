FOX 04:20 bis 05:05 SciFi-Serie Doctor Who Dinos im All GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Doktor empfängt einen Notruf aus dem Jahr 2367: Ein gigantisches Raumschiff droht auf die Erde zu stürzen. Um das zu verhindern, schart der Doktor ein buntes Häuflein von Getreuen um, sich - darunter die altägyptische Königin Nefertiti und der britische Großwildjäger John Riddell. An Bord stellen die Zeitreisenden erstaunt fest, dass das Raumschiff von Dinosauriern nur so wimmelt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Smith (The Doctor) Karen Gillan (Amy Pond) Arthur Darvill (Rory Williams) Rupert Graves (John Riddell) Mark Williams (Brian Williams) David Bradley (Solomon) Riann Steele (Queen Nefertiti) Originaltitel: Doctor Who Regie: Saul Metzstein Drehbuch: Chris Chibnall Kamera: Stephan Pehrsson Musik: Murray Gold Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 448 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 243 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 178 Min. Wilde Inseln: Japan

Dokumentation

3sat 03:45 bis 04:30

Seit 43 Min.