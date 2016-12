FOX 20:15 bis 21:00 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Koreanerin USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein US-Bürger nordkoreanischer Abstammung, der an einer streng geheimen Militär-Software gearbeitet hatte, wurde das Opfer eines Mordanschlags. Das NCIS-Team kommt durch die Bilder einer Überwachungskamera schon bald einer Verdächtigen auf die Spur, die Director Vance bereits mehrmals in die Quere gekommen ist. Es handelt sich um eine Auftragskillerin, die im Dienste Nordkoreas steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Peter Cambor (Nate Getz) Daniela Ruah (Kensi Blye) Adam Jamal Craig (Dominic Vail) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) LL Cool J (Sam Hanna) Rocky Carroll (NCIS Director Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: David Barrett Drehbuch: Shane Brennan Kamera: Victor Hammer